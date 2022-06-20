У Дніпрі ресторан, який навіть не встиг відкритись, готує сотні комплексних обідів для шпиталів і переселенців

Вони мали відчинити двері у середині березня, однак, відлік днів до відкриття ресторану завмер 24 лютого, меблі не розпакували, а от кухню встигли запустити.
Тепер замість вишуканих страв з авторською подачею, варять по 300 літрів борщу та по 100 кілограмів макаронів щодня - годують переселенців, бійців територіальної оборони та поранених у шпиталях, йдеться в ТСН.
Усі і професійні кухарі і ті, хто прийшов їм допомогти, проводять тут увесь день. Рубають, печуть, варять, чистять по 200 кілограмів картоплі, щоб приготувати 700 комплексних обідів. Усі процеси пильно контролює шеф-кухар Леонід. Куштує, досолює і дає добро на роздачу.
Леонід – шеф-кухар із кількома вищими освітами, зокрема, й європейськими. Зізнається, ніколи не думав, що у ресторані доведеться готувати аж такими обсягами.
«Я завжди себе позиціонував як кухар новатор, завжди шукаю незвичні поєднання смаків і для мене домашня їжа було банально. Але зараз для мене це найкраща їжа. Бо це їжа, яка бійцям і переселенцям дає сил, а отже дає життя», - каже Леонід.
Страви прості, однак намагаються дотримуватися ресторанних стандартів. «Для мене було дуже важливо, щоб були свіжі, навіть гарячі такі булочки. От йому привозять їжу і привозять гарячий хліб. І мені здається, на хвилинку, але приємна посмішка в людей з’являлась», - переконаний шеф.
Головний по випічці тут Богдан, працює кондитером в іншому ресторані, а тут волонтерить у вихідні, випікає до 700 булочок за день. А ще на цій кухні Богдан зустрів кохану. Разом чаклують над випічкою, жартують - булочки на 100 відсотків з любов’ю. Усе приготоване фасують по боксах. Тут теж задіяна ціла команда, яка точно знає скільки порцій і куди відправити. Враховують навіть індивідуальні побажання. Ближче до обіду по їжу приїздять волонтери та військові.
А коли майже все готово, шеф-кухар Леонід має хвилинку, аби помріяти, яким буде після перемоги його заклад, який так і не встигли відкрити до війни.
Читайте також:
"Ми їх виганяємо і стаємо на їхні позиції": харківські бійці закликають окупантів будувати більш якісні окопи
Мама, тітка і її чоловік помирали від важких опіків на очах двох дівчат, в прихисток яких поцілив танк окупантів
Піхотинці надшвидкими темпами опановують британські бронемобілі МASTIFF, які вже вирушають на передову