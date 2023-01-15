У Дніпрі російська ракета вбила 15-річну Марію: була вдома сама, коли пролунав вибух (фото)

У Дніпрі в результаті російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці загинула 15-річна Марія Лебідь. Дівчинка була вдома сама, коли пролунав вибух.

Про трагедію повідомили старша сестра загиблої Аліса та знайомі сім'ї у Мережі.

"Моя сестра вчора телефонувала її мамі Оксані, щоб дізнатись, чи все гаразд. Вона була на роботі і не знала що трапилось, донька була вдома. Перший побіг на місто події рідний брат Паша… але будинку вже не було. Їх тато пішов з життя пару років тому. Знаю сім’ю особисто", - розповіла Євгенія Бондаренко на своїй сторінці в Facebook.

Марія Лебідь / Фото: alilisa.swan

Марія Лебідь / Фото: alilisa.swan

Марія навчалася в дев'ятому класі, займалася бальними танцями, музикою, захоплювалася вивченням англійської мови та домашнім квітництвом.

"Хочу розповісти вам трохи про себе: мені 15 років, маю музичну освіту, захоплююсь вивченням англійської мови. Моє хобі - це домашнє квітництво. Я цілеспрямована, доброзичлива і працьовита. Намагаюсь ставитися до життя з гумором і позитивом", - розповідала Марія про себе на виборах у президенти школи, які перемогла.

Марія Лебідь / Фото: ТСК Каскад

"Моєї 15-річної, суперрозумної, суперталановитої, неймовірно веселої сестри більше немає. Ракета влучила в будинок", - написала сестра загиблої дівчинки.

Станом на вечір 15 січня відомо про 30 загиблих в результаті російського ракетного удару по Дніпру, серед них одна дитина. 75 людей травмовано. Триває пошукова операція. Під завалами можуть перебувати 33 людини. За попередньою інформацією, 72 квартири зруйновано. Пошкоджено понад 230.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

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