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У Дніпрі російська ракета вбила 15-річну Марію: була вдома сама, коли пролунав вибух (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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У Дніпрі російська ракета вбила 15-річну Марію: була вдома сама, коли пролунав вибух (фото)

Марія Лебідь / Фото: alilisa.swan

Російські терористи вбили у Дніпрі щонайменше 30 мирних мешканців, серед них одна дитина - 15-річна Марія.

У Дніпрі в результаті російського ракетного удару по житловій багатоповерхівці загинула 15-річна Марія Лебідь. Дівчинка була вдома сама, коли пролунав вибух.

Про трагедію повідомили старша сестра загиблої Аліса та знайомі сім'ї у Мережі.

"Моя сестра вчора телефонувала її мамі Оксані, щоб дізнатись, чи все гаразд. Вона була на роботі і не знала що трапилось, донька була вдома. Перший побіг на місто події рідний брат Паша… але будинку вже не було. Їх тато пішов з життя пару років тому. Знаю сім’ю особисто", - розповіла Євгенія Бондаренко на своїй сторінці в Facebook.

Марія Лебідь / Фото: alilisa.swan / ©
Марія Лебідь / Фото: alilisa.swan
Марія Лебідь / Фото: alilisa.swan / ©
Марія Лебідь / Фото: alilisa.swan

Марія навчалася в дев'ятому класі, займалася бальними танцями, музикою, захоплювалася вивченням англійської мови та домашнім квітництвом.

"Хочу розповісти вам трохи про себе: мені 15 років, маю музичну освіту, захоплююсь вивченням англійської мови. Моє хобі - це домашнє квітництво. Я цілеспрямована, доброзичлива і працьовита. Намагаюсь ставитися до життя з гумором і позитивом", - розповідала Марія про себе на виборах у президенти школи, які перемогла.

Марія Лебідь / Фото: ТСК Каскад / ©
Марія Лебідь / Фото: ТСК Каскад

"Моєї 15-річної, суперрозумної, суперталановитої, неймовірно веселої сестри більше немає. Ракета влучила в будинок", - написала сестра загиблої дівчинки.

Станом на вечір 15 січня відомо про 30 загиблих в результаті російського ракетного удару по Дніпру, серед них одна дитина. 75 людей травмовано. Триває пошукова операція. Під завалами можуть перебувати 33 людиниЗа попередньою інформацією, 72 квартири зруйновано. Пошкоджено понад 230. 

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

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Дата публікації
Перегляди
7398
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