У Дніпрі розформували полк особливого призначення Нацполіції: їх переводять в підрозділ "Лють"

У Дніпрі розформували підрозділ особливого призначення Нацполіції області. Всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади “Лють”.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції області Олександр Фацевич.

За його словами, від початку повномасштабної війни поліцейські різних служб, зокрема - і підрозділів особливого призначення всіх областей України, встали до оборони та захисту держави.

“Тому, реагуючи на одиничний та неприпустимий факт, що мав місце у Дніпропетровській області, керівництвом Національної поліції прийняте рішення про розформування полку особливого призначення ГУНП в Дніпропетровській області, та всі спецпризначенці будуть переведені до штурмової бригади Національної поліції “Лють” в порядку ст. 65 Закону України “Про Національну поліцію України”, - розповів Олександр Фацевич.

Він також додав, що від початку війни всі поліцейські отримали низку додаткових функцій. З першого дня вони ведуть службу у посиленому режимі та працюють у складі Сил безпеки та оборони.

“Евакуюють людей, розбирають завали, розслідують воєнні злочини, захищають безпеку громадян та правопорядок всередині країни, але саме спецпризначенці стали міцною основою у боротьбі з ворогом. Поліцейські особливого призначення з різних регіонів, як і поліцейські інших підрозділів, у складі бригади “Лють”, а також зведених загонів щоденно боронять Україну та залишаються вірними Присязі на вірність українському народу”, - підкреслив Фацевич.

Що цьому передувало

Зазначимо, що у вечері 4 лютого у соцмережах з’явилася інформація про те, що під час зборів поліцейських сталася суперечка щодо переведення працівників спецпідрозділів до штурмової бригади МВС. Поліцейські не погоджувалися на це рішення, але заявили, що готові воювати у складі свого підрозділу.

Нагадаємо, що у Дніпрі сталося вбивство 12-річної дівчинки. Про зникнення доньки мати сповістила поліцію 29 січня, відтоді тривали пошуки.

Читайте також: