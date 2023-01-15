У Дніпрі розібрали половину завалів зруйнованої багатоповерхівки: доля десятків людей ще невідома

Станом на вечір 15 січня рятувальники разом із волонтерами розібрали приблизно половину завалів зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки у Дніпрі. Доля ще понад 40 людей невідома.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної адміністрації Валентин Резніченко.

Наразі відомо про 29 загиблих, 73 поранених. У лікарні перебувають 30 людей, 12 із них у тяжкому стані. З-під завалів дістали 39 мешканців будинку.

Пошукова операція триває понад добу. На місці працюють понад 550 рятувальників, поліцейських, лікарів, комунальників, волонтерів.

Рятувальникам вдалося загасити пожежу, яка спалахнула в результаті ракетного удару.

Нагадаємо, з-під завалів рятувальники дістали 27-річну жінку з переохолодженням. Вона перебувала там близько 20 годин. Наразі лікарі борються за її життя.

Трагедія у Дніпрі: рятувальники, волонтери та мешканці продовжують розбирати завали

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