У Дніпрі рятують 23-річного хлопця, який потрапив під обстріл "Градом" (фото)

У Дніпрі рятують 23-річного хлопця, який потрапив під обстріл "Градом" (фото)

Хлопець отримав численні тяжкі поранення.

У Дніпрі рятують 23-річного Павла, який потрапив під обстріл ворожим "Градом" на Донбасі. Йому щодня роблять операції через численні поранення.

Про це розповів генеральний директор обласної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко.

Хлопець родом із села Криве Озеро Миколаївської області.

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"Декілька діб - втрата свідомості, реанімація політравми Мечникова. Очні орбіти поламані, в очах і гайморових пазухах уламки, поранення грудної клітки, уламкові переломи нижніх кінцівок та лівої руки", - розповів лікар.

У Павла пекуча туга за домом та образ мами, яка не перенесе його смерть, пише Риженко.

"Невже ви думаєте, що смерть мене лякає? Це сказав Павло, приходячи до тями", - додав він.

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