У Дніпрі рятують 600 тварин, вивезених із гарячих точок, і шукають їм нових господарів

600 тварин із зони бойових дій вдалося вивезти у Дніпро. Місцеві комунальники влаштували центр масової евакуації чотирилапих. Здебільшого ті прибувають з Харківщини, Донеччини та Луганщини.

Тварини, що були поранені та виснажені, потроху оговтуються за допомоги небайдужих, йдеться в ТСН.

На операційному столі - Алі. Ім’я для нього обрали військові, що вивезли пораненого пса з Краматорська. Його - самотнього, не здатного ходити - знайшли під руїнами розбомбленої будівлі. Що сталося з родиною собаки, невідомо.

Його без допомоги чекала неминуча загибель, певні ветеринари. Поранений пес довгий час був без їжі та води. До того ще й розпочалося запалення очей. В Дніпрі його прооперували, тепер Алі одужує. «Молодий пес, дуже адекватний, контактний. Новим власникам пощастило. І йому також, поки везли його сюди, один з військових так прив'язався до нього і він його вирішив залишити собі. Забере його додому після лікування», - розповідає начальниця відділу КП «Зооконтроль» Ірина Пономаренко.

Готується до виписки після операції і дворняга Персик. Він подолав триста кілометрів з Донеччини. Його забирає військова, що прихистила песика ще під час щільних обстрілів на передовій. Розповідає, у зоні бойових дій покинуті тварини шукають захисту в людей. «Я не вважаю, що він — собака. Я знайшла друга. Я його не заводила, він сам прийшов і все і ми потоваришували», - переконує військова.

Після чергового обстрілу Персик сам знайшов свого загиблого друга. «Почалися сильні обстріли. Одного собаку вбило, а Персик вижив. Коли все це було, я йому казала, що якщо ми виживемо, то я тебе звідси відвезу. Я відвезла», - розказує жінка.

З шести сотень тварин, вивезених із зони бойових дій, лише в деяких вдалось встановити власників. Більшість тварин лишилися самотніми. «Це тварини, яких забрали із закритого вольєру, де були без їжі, без води. Деякі тварини самі приходили до підвалу, де ховалися люди. І кинути їх там – це зрада. Тож їх усіх забрали, врятували», - кажуть в «Зооконтролі».

На додачу до поранень та хвороб - тварини пережили неабиякий стрес. Тож відновлення нелегке, визнають ветеринари. «Часто трапляються ситуації, коли здавалося б легкі травми, якісь захворювання дуже важко піддаються лікуванню. Виснажені, зневоднені, тому що були постійні проблеми з годуванням, питтям», - пояснює ветеринар Андрій.

У Дніпрі лікують понад 600 тварин, яких врятували з-під обстрілів

Лікувати та годувати чотирилапих комунальному підприємству допомагають небайдужі не лише з Дніпра, а й з усієї України та з-за кордону. Якщо власників не вдасться знайти, врятованим тваринам шукатимуть нові родини. Пів сотні песиків звідси вже поїхали у нові безпечні домівки.

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