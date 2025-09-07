ТСН у соціальних мережах

У Дніпрі та Харкові вночі пролунали вибухи

Міста атакують ударні БпЛА.

Вибухи лунають в Українських містах

Вибухи лунають в Українських містах / © tsn.ua

У ніч проти 7 вересня в Дніпрі та Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

Вибухи пролунали після півночі під час атаки ворожих ударних безпілотників.

Повітряні сили повідомляють, що наразі в на Харківщині та Дніпропетровщині ще фіксуються ударні БпЛА.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 7 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що під час оголошеної повітряної тривоги в небі над Києвом засоби протиповітряної оборони почали відбивати атаку ворожих «Шахедів».

