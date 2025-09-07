- Дата публікації
Категорія
- Війна
У Дніпрі та Харкові вночі пролунали вибухи
Міста атакують ударні БпЛА.
У ніч проти 7 вересня в Дніпрі та Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
Вибухи пролунали після півночі під час атаки ворожих ударних безпілотників.
Повітряні сили повідомляють, що наразі в на Харківщині та Дніпропетровщині ще фіксуються ударні БпЛА.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 7 вересня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що під час оголошеної повітряної тривоги в небі над Києвом засоби протиповітряної оборони почали відбивати атаку ворожих «Шахедів».