У Дніпрі та Запоріжжі прогриміли потужні вибухи

Сьогодні, 16 серпня, у двох містах України - Дніпрі та Запоріжжі - пролунали потужні вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне".

Варто зазначити, що наразі у цих регіонах оголошена повітряна тривога. У Повітряних силах попередили про загрозу балістики.

Нагадаємо, що сьогодні вже оголошували повітряну тривогу в Києві та низці інших областей через загрозу балістики. Місцеві пабліки повідомляли, що у Дніпрі пролунав вибух. Попередньо, йшлося про ракету "Іскандер-М".

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