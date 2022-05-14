У Дніпрі в метро відбувся благодійний концерт: на ньому зібралися сотні місцевих мешканців

У Дніпрі в метро відбувся благодійний концерт: на ньому зібралися сотні місцевих мешканців

У Дніпрі 14 травня на станції метро “Вокзальна” відбувся благодійний концерт.

Послухати улюблених виконавців прийшли сотні місцевих мешканців.

Про це пише видання “Інформатор”.

Як стало відомо, в благодійному концерті взяли участь військовий оркестр оперативного командування "Схід", а також учасники фестивалю “Пісні, народжені в АТО”.

Крім того, місцеві мешканці послухали пісні учасника гурту “Моторола” Сергія Присяжного і Віктора Негура з групи “Пан Карпо”. Вже після них на сцену вийшли Петя Чорний, а також MBreeze, Ot Vinta, і гурт “Скрябин”.

Нагадаємо, що український співак, лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук, який під час війни їздить з концертами для захисників, волонтерів та медиків, тепер заспівав на Чорнобильській АЕС.

Читайте також: