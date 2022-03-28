У Дніпрі влаштували стрілянину біля супермаркету: що сталося (фото)

За попередньою інформацією, є поранені.

У Дніпрі вдень 28 березня сталася стрілянина на житловому масиві Покровський. Відомо, що біля одного із супермаркетів виник конфлікт між місцевими жителями.

Про це повідомляє Telegram-канал міськради "Стоп фейк Дніпро".

Наголошується, що розповсюджена інформація нібито про стрілянину російських військових у Дніпрі не відповідає дійсності. Окупантів в області немає.

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На місце події прибули правоохоронці. Вони встановлюють деталі конфлікту.

Нагадаємо, що в Дніпрі на Слобожанському проспекті затримали 60-річного чоловіка, який перевозив на автівці зброю та боєприпаси. У нього вилучили автомати АКС-74, набої, гранати "Ф1", "РГД" та запали.

Фото: "Днепр оперативный"

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