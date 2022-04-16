У Дніпрі вночі пролунали вибухи: яка ситуація в місті та області

Станом на 9 ранку повітряна тривога в Дніпрі пролунала вже п'ять разів.
У Дніпрі в ніч проти 16 квітня містяни чули вибухи. Окупанти вдарили ракетами по птахофабриці за містом. В обласній раді зазначили, що ситуація на Дніпропетровщині під контролем.
Про це написав голова облради Микола Лукашук.
"Дніпропетровщина, кордони області надійно охороняються. Наразі ситуація у всіх громадах контрольована", - йдеться у повідомленні.
Голова військової адміністрації Кривого Рогу зранку відзвітував про ситуацію в місті.
"На ранок 16.04.22 у нас все рівно", - коротко зазначив він.
Нагадаємо, вранці 16 квітня російські окупанти обстріляли Київ. Вибухи пролунали в Дарницькому районі та на околиці міста.
Також у Львівській області працювали сили протиповітряної оборони під час повітряної тривоги.
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