У Дніпрі вночі пролунали вибухи: яка ситуація в місті та області

У Дніпрі вночі пролунали вибухи: яка ситуація в місті та області

Станом на 9 ранку повітряна тривога в Дніпрі пролунала вже п'ять разів.

У Дніпрі в ніч проти 16 квітня містяни чули вибухи. Окупанти вдарили ракетами по птахофабриці за містом. В обласній раді зазначили, що ситуація на Дніпропетровщині під контролем.

Про це написав голова облради Микола Лукашук.

"Дніпропетровщина, кордони області надійно охороняються. Наразі ситуація у всіх громадах контрольована", - йдеться у повідомленні.

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Голова військової адміністрації Кривого Рогу зранку відзвітував про ситуацію в місті.

"На ранок 16.04.22 у нас все рівно", - коротко зазначив він.

Нагадаємо, вранці 16 квітня російські окупанти обстріляли Київ. Вибухи пролунали в Дарницькому районі та на околиці міста.

Також у Львівській області працювали сили протиповітряної оборони під час повітряної тривоги.

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