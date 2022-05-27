У Дніпрі водій служби каршерингу на смерть збив велосипедиста та втік з місця ДТП

У Дніпрі вдень 27 травня сталася смертельна ДТП.
На вулиці Панаса Мирного водій легковика збив велосипедиста, після чого втік з місця аварії.
Про це пише видання “Інформатор”.
Як стало відомо, водій автомобіля Ford служби каршерингу збив велосипедиста, після чого влетів у Daewoo Lanos. Злякавшись кримінальної відповідальності, шофер кинув авто та втік з місця аварії.
На місці події працювали правоохоронці та слідчо-оперативна група. Встановлюються всі обставини ДТП. Винуватця шукають поліцейські.
Нагадаємо, що у Львові п'яний водій на Subaru влетів у вітрину супермаркету.
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