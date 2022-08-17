У Дніпрі волонтери розкрадали і продавали гуманітарну допомогу на мільйони гривень (фото)

У Дніпрі Служба безпеки України викрила двох волонтерів, які незаконно отримували та реалізовували іноземну та українську гуманітарну допомогу на мільйони гривень.

Про це 17 серпня повідомили в СБУ.

Так, волонтери одного з благодійних фондів отримували гумдопомогу з країн ЄС та від українських виробників для потреб Збройних сил України та територіальної оборони, після чого доставляли її на орендовані ними склади. Товари реалізовували через торгівельні точки та оптові бази Дніпропетровщини. Для забезпечення формального "списання" продукції і для звітності перед постачальниками, волонтери готували "липові" листи подяки від підрозділів тероборони та військових формувань.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили гумдопомоги на декілька мільйонів гривень, а також документацію діяльності благодійного фонду, автоматичну зброю іноземного виробництва з боєприпасами і готівку в різних валютах на майже 2 мільйони в гривневому еквіваленті.

Наразі двох псевдоволонтерів затримали та повідомили їм про підозру. Найближчим часом суд обере їм запобіжний захід. Санкція статті передбачає позбавлення волі строком від 5 до 7 років з конфіскацією майна.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала росіянина, який допомагав окупантам ракетами обстрілювати Україну.

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