У Дніпрі вперше за багато днів ніч минула без тривог: яка ситуація в області

Ніч на середу, 20 квітня, у Дніпрі минула без повітряних тривог - вперше за багато днів. Ворожих сил на території Дніпропетровської області немає.
Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.
"П‘ятдесят шоста доба війни. Дніпропетровщина, все спокійно. Ніч в області минула мирно, без сигналів повітряної тривоги", - написав він.
Лукашук подякував українським захисникам, які бездоганно роблять свою роботу.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області російські окупанти обстріляли населений пункт касетними бомбами. В прокуратурі відкрили кримінальне провадження.
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