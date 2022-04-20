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У Дніпрі вперше за багато днів ніч минула без тривог: яка ситуація в області

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У Дніпрі вперше за багато днів ніч минула без тривог: яка ситуація в області

"Мост сіті" у Дніпрі/ Фото: Карина Бондаренко

Ніч на середу, 20 квітня, у Дніпрі минула без повітряних тривог - вперше за багато днів. Ворожих сил на території Дніпропетровської області немає.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"П‘ятдесят шоста доба війни. Дніпропетровщина, все спокійно. Ніч в області минула мирно, без сигналів повітряної тривоги", - написав він.

Лукашук подякував українським захисникам, які бездоганно роблять свою роботу.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області російські окупанти обстріляли населений пункт касетними бомбами. В прокуратурі відкрили кримінальне провадження.

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