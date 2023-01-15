У Дніпрі з-під завалів розбомбленого росіянами будинку дістали жінку (фото і відео)

Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи.
У Дніпрі з-під завалів багатоповерхівки, яку 14 січня розбомбили окупаційні війська РФ, дістали жінку.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.
"Дніпро. Дістали жінку з під завалів! Станом на 11:30 15.01.2023 - загинуло 21 особа, з них 1 дитина; травмовано 71 особа, з них 13 дітей; врятовано 39 осіб, з них 6 дітей", - повідомив Тимошенко.
За інформацією ГУ НП, розшукується 40 осіб. Тривають аварійно-рятувальні та пошукові роботи, гасіння пожежі триває.
Вивезено приблизно 3780 тон зруйнованих конструкцій та 39 пошкоджених автомобілів.
Денис Монастирський: наші рятувальники врятували жінку, яку почули під час хвилини тиші в зруйнованому обстрілами росіян будинку в Дніпріhttps://t.co/aYf6NL2pl5 pic.twitter.com/JSoBMgo8cV— МВС України (@MVS_UA) January 15, 2023
Ракетний терор у Дніпрі
Російські військові влучили ракетою в житлову багатоповерхівку в Дніпрі 14 січня. Удар терористів зруйнував 72 квартири.
У Дніпрі оголосили триденну жалобу за загиблими в результаті російської ракетної атаки на житловий будинок.
Окупанти вдарили ракетою Х-22, повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук пояснив, що у ЗСУ наразі немає вогневих можливостей збити крилату ракету типу Х-22, яка поцілила у житловий будинок у Дніпрі. Тож у Міноборони закликають звертати увагу лише на офіційну інформацію, а не "гучні заяви" окремих спікерів.
Віддав наказ обстріляти житловий будинок у Дніпрі командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин. Він же віддавав наказ розбомбити ТЦ в Кременчуці на Великдень, коли там було чимало людей і жодної військової техніки чи військових.
За даними керівника облради Микола Лукашука, у Дніпрі кількість загиблих зросла до 21 людини. Серед жертв – 1 дитина.
У результаті ракетного удару РФ постраждала дівчина Анастасія, яка у вересні втратила на війні коханого. Нині потерпіла у лікарні і хоче лише одного, щоб знайшли її батьків, які, найімовірніше, все ще перебувають під завалами розбомбленого росіянами будинку. Їхня доля невідома.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв відплату за удар по житловому будинку в Дніпрі.
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