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У Дніпрі за ніч ліквідували вирву на дорозі, яка утворилась після обстрілу

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У Дніпрі за ніч ліквідували вирву на дорозі, яка утворилась після обстрілу

(ФОТО: соцмережі)

Дорожники не лише полагодили полотно, але і нанесли розмітку.

У Дніпрі за одну ніч ліквідували вирву на дорозі, яка утворилась після обстрілу міста. 

Місцеві публікують фото до і після в соціальних мережах. 

На одній фото добре видно кількаметрову вирву на дорозі після прильоту ракети, саме тоді був пошкоджений пасажирський автобус. А ось на іншій світлині можна побачити новий асфальт і свіжу розмітку, і вже навіть запущений по цій дорозі транспорт. 

(ФОТО: соцмережі) / ©
(ФОТО: соцмережі)

"Полагодили за одну ніч. Встоїмо та переможемо. Без варіантів. Дякуємо комунальникам і підтримуємо ЗСУ!", - пише кореспондентка ТСН у Дніпрі Ольга Павловська. 

Було і стало. Полагодили за одну ніч Встоїмо та переможемо. Без варіантів. Дякуємо комунальникам і підтримуємо ЗСУ!

Опубліковано Olga Pavlovskaya Вівторок, 11 жовтня 2022 р.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 жовтня, росіяни продовжують ракетний терор. Станом після 10 ранку було повідомлено, що з території Росії в напрямку України летить 20 ракет. Частина, яка була запущена раніше, були збиті. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Надія ПонькоНадія Понько
Дата публікації
Перегляди
1378
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