У Дніпрі за ніч ліквідували вирву на дорозі, яка утворилась після обстрілу

Дорожники не лише полагодили полотно, але і нанесли розмітку.

У Дніпрі за одну ніч ліквідували вирву на дорозі, яка утворилась після обстрілу міста.

Місцеві публікують фото до і після в соціальних мережах.

На одній фото добре видно кількаметрову вирву на дорозі після прильоту ракети, саме тоді був пошкоджений пасажирський автобус. А ось на іншій світлині можна побачити новий асфальт і свіжу розмітку, і вже навіть запущений по цій дорозі транспорт.

(ФОТО: соцмережі)

"Полагодили за одну ніч. Встоїмо та переможемо. Без варіантів. Дякуємо комунальникам і підтримуємо ЗСУ!", - пише кореспондентка ТСН у Дніпрі Ольга Павловська.

Було і стало. Полагодили за одну ніч Встоїмо та переможемо. Без варіантів. Дякуємо комунальникам і підтримуємо ЗСУ! Опубліковано Olga Pavlovskaya Вівторок, 11 жовтня 2022 р.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 жовтня, росіяни продовжують ракетний терор. Станом після 10 ранку було повідомлено, що з території Росії в напрямку України летить 20 ракет. Частина, яка була запущена раніше, були збиті.

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