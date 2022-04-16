У Дніпрі заборонили виганяти відвідувачів з ТРЦ та магазинів під час тривоги

На порушників можна скаржитися на гарячу лінію.
У Дніпрі заборонили виганяти відвідувачів із торговельних закладів під час повітряної тривоги.
Про це 15 квітня повідомив начальник інспекції з питань благоустрою Руслан Мороз.
За його словами, коли оголошена тривога, адміністрація магазину, супермаркету, ТЦ або ТРЦ повинна:
- повідомити відвідувачів про повітряну тривогу за допомогою системи оповіщення (гучномовець, сирена, сигналізація, акустична система).
- проінформувати всіх відвідувачів про найближче укриття. Це також може бути паркінг або підвал. До найближчого укриття призведуть вказівки на стіні або на підлозі з направленням у укриття.
- якщо в магазині немає укриття, адміністрація магазину має визначити найбезпечніше місце у приміщенні магазину, куди під час тривоги йде персонал та відвідувачі.
У разі якщо ви станете свідками таких порушень, звертайтесь до Держпродспоживслужби за номерами "гарячих ліній": 0685654639, (0532) 60-66-47.
Нагадаємо, російські окупанти вночі 16 квітня вдарили ракетами по Дніпропетровщині. У результаті була зруйнована птахофабрика. Вона не працювала, тож постраждалих немає.
Читайте також:
- У Дніпрі вночі пролунали вибухи: яка ситуація в місті та області
- "Росіяни взагалі озвіріли": Філатов закликає мешканців Дніпра "пересидіти в тихому місці"