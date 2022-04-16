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У Дніпрі заборонили виганяти відвідувачів з ТРЦ та магазинів під час тривоги

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У Дніпрі заборонили виганяти відвідувачів з ТРЦ та магазинів під час тривоги

"Мост сіті" у Дніпрі/ Фото: Карина Бондаренко

На порушників можна скаржитися на гарячу лінію.

У Дніпрі заборонили виганяти відвідувачів із торговельних закладів під час повітряної тривоги.

Про це 15 квітня повідомив начальник інспекції з питань благоустрою Руслан Мороз.

За його словами, коли оголошена тривога, адміністрація магазину, супермаркету, ТЦ або ТРЦ повинна:

  • повідомити відвідувачів про повітряну тривогу за допомогою системи оповіщення (гучномовець, сирена, сигналізація, акустична система).
  • проінформувати всіх відвідувачів про найближче укриття. Це також може бути паркінг або підвал. До найближчого укриття призведуть вказівки на стіні або на підлозі з направленням у укриття.
  • якщо в магазині немає укриття, адміністрація магазину має визначити найбезпечніше місце у приміщенні магазину, куди під час тривоги йде персонал та відвідувачі.

У разі якщо ви станете свідками таких порушень, звертайтесь до Держпродспоживслужби за номерами "гарячих ліній": 0685654639, (0532) 60-66-47.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 16 квітня вдарили ракетами по Дніпропетровщині. У результаті була зруйнована птахофабрика. Вона не працювала, тож постраждалих немає.

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