У Дніпрі заборонили виганяти відвідувачів з ТРЦ та магазинів під час тривоги

У Дніпрі заборонили виганяти відвідувачів з ТРЦ та магазинів під час тривоги

На порушників можна скаржитися на гарячу лінію.

У Дніпрі заборонили виганяти відвідувачів із торговельних закладів під час повітряної тривоги.

Про це 15 квітня повідомив начальник інспекції з питань благоустрою Руслан Мороз.

За його словами, коли оголошена тривога, адміністрація магазину, супермаркету, ТЦ або ТРЦ повинна:

повідомити відвідувачів про повітряну тривогу за допомогою системи оповіщення (гучномовець, сирена, сигналізація, акустична система).

за допомогою системи оповіщення (гучномовець, сирена, сигналізація, акустична система). проінформувати всіх відвідувачів про найближче укриття . Це також може бути паркінг або підвал. До найближчого укриття призведуть вказівки на стіні або на підлозі з направленням у укриття.

. Це також може бути паркінг або підвал. До найближчого укриття призведуть вказівки на стіні або на підлозі з направленням у укриття. якщо в магазині немає укриття, адміністрація магазину має визначити найбезпечніше місце у приміщенні магазину, куди під час тривоги йде персонал та відвідувачі.

У разі якщо ви станете свідками таких порушень, звертайтесь до Держпродспоживслужби за номерами "гарячих ліній": 0685654639, (0532) 60-66-47.

Нагадаємо, російські окупанти вночі 16 квітня вдарили ракетами по Дніпропетровщині. У результаті була зруйнована птахофабрика. Вона не працювала, тож постраждалих немає.

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