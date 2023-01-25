У Дніпрі - загроза ракетного удару: повідомляють про звуки вибухів

У Дніпрі ввечері, 25 січня, повідомляють про велику загрозу ракетних ударів.

Про це написав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Мешканці Дніпра повідомляють ТСН.ua, що чули у місті звуки, схожі на вибухи. Наразі офіційної інформації про це немає.

Жителів міста місцева влада закликає негайно пройти до укриття, оскільки існує серйозна загроза.

Нагадаємо, середу, 25 січня, станом на 22:00 у південних, східних та частині центральних областей України оголосили повітряну тривогу. Також повідомляється, що Росія підняла у небо стратегічні бомбардувальники.

Читайте також: