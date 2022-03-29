У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався проникнути на будмайданчик метро із сумкою: що у ній знайшли

У Дніпрі затримали чоловіка, який намагався проникнути на будмайданчик метро із сумкою: що у ній знайшли

Пояснити, на що вдерся на територію будівельного майданчику метро, чоловік не міг.

У Дніпрі на проспекті Яворницького, біля будівельного майданчика метро, затримали підозрілого чоловіка. Він намагався перелізти через паркан із сумкою.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції області.

Як з'ясувалося, у чоловіка із собою у сумці була форма працівника будівельної компанії, гумові чоботи, а також реєстраційні документи на вантажний автомобіль.

“Пояснити, на що вдерся на територію будівельного майданчику метро, чоловік не міг, постійно плутався у поясненнях. На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу. Також у чоловіка виявили записані на папері підозрілі телефонні номери Російської Федерації. Цю інформацію передали співробітникам СБУ”, - розповіли в пресслужбі патрульної поліції.

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