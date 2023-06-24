У Дніпрі затримали "праву руку" олігарха з РФ, який керував вивезенням титану для виробництва "Калібрів"

У Дніпрі затримали росіянина Олександра Федосеєва, який є "правою рукою" підсанкційного мільярдера Михайла Шелкова. Федосеєв керував вивезенням з України титану для виробництва "Калібрів".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними СБУ, у Росії титан використовували у військово-промисловому комплексі, у тому числі для виробництва ракет типу "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, вертольотів Ка-52.

Офіційна посада затриманого – радник гендиректора металургійної корпорації "ВСМПО-АВІСМА", яка належить російському мільярдеру.

"Саме через неї Шелков налагодив постачання до РФ корисних копалин з родовищ підконтрольного йому Демурінського гірничо-збагачувального комбінату на Дніпропетровщині. За його дорученням, Федосеєв ще до 24 лютого 2022 року прибув до України для контролю за цим нелегальним бізнесом", - повідомили в СБУ.

За інформацією правоохоронців, організатори "схеми" переправили до Росії майже 11 тонн мінералів загальною вартістю майже $2 млн.

Під час обшуку у Федосеєва виявлено російський паспорт і документи з доказами незаконної діяльності.

Наразі суд обрав Федосеєву запобіжний захід у виді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує до восьми років тюрми. Тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до "схеми".

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила про підозру російському олігарху, який постачав до РФ українську титанову сировину для виробництва ракет типу "Калібр".

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