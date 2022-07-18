У Дніпрі збільшилася кількість жертв жахливого ракетного обстрілу

У Дніпрі на підприємстві, яке потрапило під ракетний обстріл окупантів, знайшли тіло загиблого.

Під час ракетного обстрілу Дніпра, який окупанти здійснили ввечері 15 липня, сталося руйнування та згоряння промислового підприємства. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

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“Пошуково-рятувальні роботи на промисловому підприємстві завершені. Та ворожа атака забрала життя чотирьох людей, 16 дістали поранення. Семеро з них нині у лікарні. Працівники ДСНС за три доби розібрали на підприємстві понад 325 тонн зруйнованих металоконструкцій”, - розповів Валентин Резніченко.

Нагадаємо, що росіяни обстріляли 13 населених пунктів на Курахівському і Запорізькому напрямках.

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