У Дніпрі збільшилася кількість жертв жахливого ракетного обстрілу

У Дніпрі на підприємстві, яке потрапило під ракетний обстріл окупантів, знайшли тіло загиблого.
Під час ракетного обстрілу Дніпра, який окупанти здійснили ввечері 15 липня, сталося руйнування та згоряння промислового підприємства. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблого чоловіка.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
“Пошуково-рятувальні роботи на промисловому підприємстві завершені. Та ворожа атака забрала життя чотирьох людей, 16 дістали поранення. Семеро з них нині у лікарні. Працівники ДСНС за три доби розібрали на підприємстві понад 325 тонн зруйнованих металоконструкцій”, - розповів Валентин Резніченко.
Нагадаємо, що росіяни обстріляли 13 населених пунктів на Курахівському і Запорізькому напрямках.
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