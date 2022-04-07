У Дніпрі здійнялася паніка після брифінгу Філатова: чи треба евакуюватися

У Дніпрі здійнялася паніка після брифінгу Філатова: чи треба евакуюватися

Філатов написав, що жоден мер не має права оголошувати евакуацію.

У Дніпрі після сьогоднішнього брифінгу міського голови Бориса Філатова здійнялася паніка серед населення. Містяни масово обговорюють необхідність евакуації.

Через це мер заспокоїв дніпрян у себе в Facebook.

Він підкреслив, що висловив свою особисту думку, що в умовах постійних обстрілів, жінкам, дітям та літнім людям "краще побути в більш спокійних місцях".

"Мер Дніпра оголосив евакуацію". По-перше, жоден мер не має права оголошувати таке. Це виняткова прерогатива керівництва країни та військових адміністрацій", - написав Філатов.

Він попросив "відставити" паніку та уважно вивчати джерела інформації.

Нагадаємо, Філатов провів брифінг та рекомендував деяким мешканцям міста, хто виїхав, не повертатися, а також евакуюватися певним категоріям населення. Крім того, він закликав переселенців не затримуватися в місті.

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