У Дніпрі зловмисники створили цілий колцентр, де приймали замовлення від ухилянтів

Від 4 до 15 тисяч доларів платили шахраям ухилянти, аби не потрапити до лав ЗСУ.

Злочинні схеми СБУ викрила у Києві, Миколаєві та Львові. Йшлося про незаконний перетин кордону або ж виготовлення фальшивих медичних довідок, йдеться в ТСН.

А от у Дніпрі за довідку про інвалідність, або непридатність до служби ділки правили по 900 євро з людини. Двоє зловмисників навіть створили колцентр, який приймав замовлення від ухилянтів. Після отримання плати, організатори зв’язувались із клієнтом та вносили його персональні дані на фальшиві бланки. Скористатись послугами зловмисників встигли півтора десятки чоловіків.

Під час обшуку у підозрюваних правоохоронці вилучили пів сотні печаток медичних установ, стоси підроблених документів та мільйон гривень готівки.

А Двох ворожих агентів затримала Служба безпеки України на Сумщині

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