У Дніпрі знову зросла кількість потерпілих після удару РФ

Росіяни вранці атакували місто дронами та ракетами.
У Дніпрі до 47 людей зросла кількість постраждалих внаслідок удару окупаційних військ Росії по місту вранці 3 липня. Також станом на зараз відомо про п’ятьох жертв.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Вранці 3 липня російська окупаційна армія вдарила по Дніпру дронами і ракетами. У місті сталася серія потужних вибухів. В області збили п’ять БпЛА і п’ять ракет.
Як повідомив мер Борис Філатов, у Дніпрі 4 липня буде день жалоби за загиблим.
Нагадаємо, Зеленський відреагував на атаку окупантів по Дніпру.
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