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У Дніпрі знову зросла кількість потерпілих після удару РФ

У Дніпрі знову зросла кількість потерпілих після удару РФ

Наслідки удару РФ по Дніпру 3 липня 2024 / Фото: Сергій Лисак, голова Дніпропетровської ОВА.

Росіяни вранці атакували місто дронами та ракетами.

У Дніпрі до 47 людей зросла кількість постраждалих внаслідок удару окупаційних військ Росії по місту вранці 3 липня. Також станом на зараз відомо про п’ятьох жертв.  

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Вранці 3 липня російська окупаційна армія вдарила по Дніпру дронами і ракетами. У місті сталася серія потужних вибухів. В області збили п’ять БпЛА і п’ять ракет.

Як повідомив мер Борис Філатов, у Дніпрі 4 липня буде день жалоби за загиблим.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на атаку окупантів по Дніпру.

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