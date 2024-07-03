У Дніпрі знову зросла кількість потерпілих після удару РФ

У Дніпрі до 47 людей зросла кількість постраждалих внаслідок удару окупаційних військ Росії по місту вранці 3 липня. Також станом на зараз відомо про п’ятьох жертв.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Вранці 3 липня російська окупаційна армія вдарила по Дніпру дронами і ракетами. У місті сталася серія потужних вибухів. В області збили п’ять БпЛА і п’ять ракет.

Як повідомив мер Борис Філатов, у Дніпрі 4 липня буде день жалоби за загиблим.

Нагадаємо, Зеленський відреагував на атаку окупантів по Дніпру.

Читайте також провідні новини дня: