У Дніпрі знову зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантів по багатоповерхівці

У Дніпрі кількість загиблих зросла до 21 людини. Серед жертв – 1 дитина.

Про це повідомив керівник облради Микола Лукашук.

Поранення отримали 73 особи, з них - 14 дітей. Врятовано – 38 осіб, з яких - 6 дітей. Ще 35 людей розшукують.

"Рятувальники працюють. Горіти вам у пеклі, російські вбивці", - пише Лукашук.

Нагадаємо, російські військові влучили ракетою в житлову багатоповерхівку в Дніпрі 14 січня. Удар терористів зруйнував 72 квартири.

У Дніпрі оголосили триденну жалобу за загиблими в результаті російської ракетної атаки на житловий будинок.

Ракетний удар у Дніпрі

Віддав наказ обстріляти житловий будинок у Дніпрі командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин. Він же віддавав наказ розбомбити ТЦ в Кременчуці на Великдень, який на той момент був повен людей.

Президент Володимир Зеленський пообіцяв відплату за удар по житловому будинку в Дніпрі.

Постпред України в ООН Сергій Кислиця після російського ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі поцікавився у інших членів Радбезу ООН, як це – бути поруч із м’ясником у палаті? Очевидно, мається на увазі постпред Росії Василь Небензя.

Михайло Подоляк наголосив, що "Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН".

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