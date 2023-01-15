У Дніпрі знову зросла кількість жертв внаслідок ракетного удару окупантів по багатоповерхівці

Рятувальники продовжують працювати на місці трагедії.
У Дніпрі кількість загиблих зросла до 21 людини. Серед жертв – 1 дитина.
Про це повідомив керівник облради Микола Лукашук.
Поранення отримали 73 особи, з них - 14 дітей. Врятовано – 38 осіб, з яких - 6 дітей. Ще 35 людей розшукують.
"Рятувальники працюють. Горіти вам у пеклі, російські вбивці", - пише Лукашук.
Нагадаємо, російські військові влучили ракетою в житлову багатоповерхівку в Дніпрі 14 січня. Удар терористів зруйнував 72 квартири.
У Дніпрі оголосили триденну жалобу за загиблими в результаті російської ракетної атаки на житловий будинок.
Ракетний удар у Дніпрі
Віддав наказ обстріляти житловий будинок у Дніпрі командир 52-го гвардійського важкого бомбардувального авіаційного полку Олег Тімошин. Він же віддавав наказ розбомбити ТЦ в Кременчуці на Великдень, який на той момент був повен людей.
Президент Володимир Зеленський пообіцяв відплату за удар по житловому будинку в Дніпрі.
Постпред України в ООН Сергій Кислиця після російського ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі поцікавився у інших членів Радбезу ООН, як це – бути поруч із м’ясником у палаті? Очевидно, мається на увазі постпред Росії Василь Небензя.
Михайло Подоляк наголосив, що "Росія має бути негайно виключена з Радбезу ООН".
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