У Дніпрі зросла кількість загиблих та постраждалих від атаки РФ: ОВА оновила інформацію

У Дніпрі зросла кількість загиблих та постраждалих / © ДСНС

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Кількість загиблих у Дніпрі внаслідок останньої атаки зросла до 15 осіб. Наразі це не остаточна кількість.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Загалом 174 людини постраждали, майже сотня з них залишаються в лікарнях, де отримують всю необхідну медичну допомогу.

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Раніше повідомлялося, загальна кількість загиблих у регіоні сягнула 11 осіб.

Нагадаємо, Росія завдала масованого балістичного удару по Дніпру та Дніпропетровщині. 24 червня армія РФ здійснила потужну балістичну атаку на Дніпро та область. За даними моніторингових каналів, для удару були використані ракети «Іскандер-М».

Внаслідок балістичного удару пошкоджено пасажирський потяг «Одеса — Запоріжжя». «Приліт» стався поблизу потяга, а вибухова хвиля пошкодила вагони. На щастя, серед пасажирів та працівників «Укрзалізниці» ніхто не загинув.