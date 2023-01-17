У Дніпрі зросла кількість жертв: до зруйнованого росіянами будинку несуть квіти та дитячі іграшки (фото)

Небайдужі жителі Дніпра та місцева влада принесли до потрощеного будинку квіти та дитячі іграшки у пам'ять про загиблих.

За останньою інформацією, російська ракета вбила у Дніпрі 45 людей, серед яких 6 дітей.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У пам'ять про безневинні життя, які забрала російська терористична атака, небайдужі жителі Дніпра та місцева влада разом з рятувальниками, поліціянтами і волонтерами принесли до потрощеного будинку квіти та дитячі іграшки.

Нагадаємо, 14 січня російські терористи під час 12-ї масованої атаки по Україні влучили ракетою у багатоповерхівку в Дніпрі. Вибухом там було повністю знищено одну з секцій будинку, під завалами опинилися мешканці багатоповерхівки.

За даними Повітряних сил України, окупанти вдарили по житловому будинку протикорабельною ракетою Х-22. Це також підтвердили у Міністерстві оборони Великої Британії. Там також додали, що ракети цього типу непридатні для високоточних ударів

Станом на 13:00 17 січня відомо, що врятовано 39 осіб, з них 6 дітей, загинуло 44 особи, з них 5 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей.

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