У Дніпрі зросла кількість жертв російського ракетного удару

Кількість загиблих у багатоквартирному будинку в Дніпрі, в який під час масованої атаки держави-агресорки 14 січня влучила ракета, зросла до 5 осіб.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Різнеченко у своєму Telegram-каналі.

Спершу він повідомляв про двох загиблих та 27 поранених, серед яких - шестеро дітей. Усіх постраждалих було доправлено до лікарні.

Станом на 18.00 кількість жертв збільшилася.

"Уже п’ятеро загиблих…" - написав Різнеченко.

Нагадаємо, в Офісі президента відреагували на ракетний удар по багатоквартирному будинку в Дніпрі, внаслідок якого щонайменше один під'їзд зруйнований повністю, є загиблі та поранені. Андрій Єрмак назвав росіян терористами, які неодмінно будуть покарані.

В Офісі президента також повідомили, що станом 16:20 у зруйнованому під’їзді дев’ятиповерхового житлового будинку врятовано 15 осіб. Операція із розбору зруйнованого будинку та пошуку людей продовжується.

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