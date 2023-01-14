У Дніпрі зросла кількість жертв російського ракетного удару

У зруйнованій російською ракетою багатоповерхівці загинуло 5 мешканців.
Кількість загиблих у багатоквартирному будинку в Дніпрі, в який під час масованої атаки держави-агресорки 14 січня влучила ракета, зросла до 5 осіб.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Різнеченко у своєму Telegram-каналі.
Спершу він повідомляв про двох загиблих та 27 поранених, серед яких - шестеро дітей. Усіх постраждалих було доправлено до лікарні.
Станом на 18.00 кількість жертв збільшилася.
"Уже п’ятеро загиблих…" - написав Різнеченко.
Нагадаємо, в Офісі президента відреагували на ракетний удар по багатоквартирному будинку в Дніпрі, внаслідок якого щонайменше один під'їзд зруйнований повністю, є загиблі та поранені. Андрій Єрмак назвав росіян терористами, які неодмінно будуть покарані.
В Офісі президента також повідомили, що станом 16:20 у зруйнованому під’їзді дев’ятиповерхового житлового будинку врятовано 15 осіб. Операція із розбору зруйнованого будинку та пошуку людей продовжується.
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