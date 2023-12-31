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У Дніпрі зросла кількість жертв внаслідок ракетної атаки РФ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Дніпрі зросла кількість жертв внаслідок ракетної атаки РФ

Удар по Дніпру

Росія здійснила ракетний удар по місту 29 грудня.

У Дніпрі у лікарні помер ще один постраждалий від масованої ракетної атаки, яку Росія здійснила зранку 29 грудня. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Це 45-річний чоловік. Медики до останнього боролися за нього. Та, на жаль…", - йдеться у повідомленні.

Станом на зараз кількість жертв від ракетного удару окупантів становить 7 людей.

Ще 18 пацієнтів залишаються у лікарнях. Зокрема, й півторарічний хлопчик. Більшість травмованих – у середньому стані. Двоє – важкі.

Нагадаємо, у Києві внаслідок ракетної масованої атаки РФ станом на ранок 31 грудня знову зросла кількість жертв.

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Дата публікації
Перегляди
791
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