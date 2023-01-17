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У Дніпрі зросла кількість жертв внаслідок удару – з-під завалів будинку дістали тіло ще однієї дитини

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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У Дніпрі зросла кількість жертв внаслідок удару – з-під завалів будинку дістали тіло ще однієї дитини

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

У Дніпрі продовжують розбирають завали зруйнованого російською ракетою будинку.

З-під завалів будинку у Дніпрі, який ракетним ударом зруйнували окупанти, дістали тіло ще однієї загиблої дитини. 

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.  

"О 09:46 з-під завалів зруйнованого житлового будинку на 4 поверсі дістали тіло 1 загиблої дитини", - йдеться у повідомленні. 

Станом на зараз жертвами російської атаки стала 41 особа (з них 4 дитини), травмовано 79 осіб (з них 16 дітей) та врятовано 39 осіб (з них 6 дітей).

Ракетний удар по Дніпру 14 січня

Війська РФ вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Удар терористів вщент зруйнував під’їзд будинку.

Як повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, окупанти вдарили ракетою Х-22.

СБУ встановила прізвища російських льотчиків, причетних до ракетного удару по Дніпру.

Пізніше у Мережі з'явилися кадри влучання російської ракети у багатоповерховий будинок у Дніпрі.

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Дата публікації
Перегляди
2127
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