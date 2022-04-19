У Дніпропетровській області окупанти обстріляли дитячий майданчик касетними бомбами

У Дніпропетровській області російські окупанти обстріляли населений пункт касетними бомбами. В прокуратурі відкрили кримінальне провадження.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, 19 квітня російськи окупанти здійснили ракетний удар по цивільному населенню та об’єктах інфраструктури Зеленодольска Криворізького району.
Внаслідок чого були пошкоджені житловий багатоповерховий будинок, приміщення навчального закладу, сільськогосподарська техніка та інші об’єкти.
Крім того, окупанти обстріляли дитячий майданчик у місцевому парку відпочинку. Там вибухотехніки знайшли 17 воронок від касетних боєприпасів.
"Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 КК України”, - розповіли в прокуратурі області.
Нагадаємо, що сапери показали, як пес-піротехнік Патрон допомагає розчищати село від російських мін і снарядів.
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