У Дніпропетровській області окупанти влаштували провокацію: як минула ніч

Усі напрямки - під контролем ЗСУ.

У Дніпропетровській області ніч на четвер, 17 березня, у цілому пройшла мирно. Однак було декілька провокацій від російської армії зі сторони Херсонського напрямку.

Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"У напрямку села Мар'янське. Там все добре, всі цілі, всі неушкоджені. Тільки вигоріло декілька гектарів камишу. І на цьому тут крапка", - сказав він.

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Щодо інших напрямків - також усе під контролем. Запорізький, Донецький, Харківський напрямки контролюють Збройні сили України. У громадах також усе добре.

"Переселенців 12,5 тисяч людей, які приїхали до нас із Харкова та з Донеччини. Вони всі накормлені, всі обігріті, з ними працюють психологи", - додав Лукашук.

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