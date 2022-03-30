У Дніпропетровській області прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу

У Дніпропетровській області прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу

Внаслідок авіанальоту постраждали двоє людей - потерпілих госпіталізували до лікарні з різано-осколочними пораненнями.

У Дніпропетровській області прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу населених пунктів.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.

Як стало відомо, 29 березня російський окупант здійснив шість керованих ракетних ударів по Павлограду, населених пунктах Новомосковська, а також Синельниківського району.

Внаслідок чого постраждали двоє людей - потерпілих госпіталізували до лікарні з різано-осколочними пораненнями.

“Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточнюється. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 КК України”, - розповіли в пресслужбі прокуратури області.

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