Внаслідок авіанальоту постраждали двоє людей - потерпілих госпіталізували до лікарні з різано-осколочними пораненнями.
У Дніпропетровській області прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом ракетного обстрілу населених пунктів.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури області.
Як стало відомо, 29 березня російський окупант здійснив шість керованих ракетних ударів по Павлограду, населених пунктах Новомосковська, а також Синельниківського району.
Внаслідок чого постраждали двоє людей - потерпілих госпіталізували до лікарні з різано-осколочними пораненнями.
“Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточнюється. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні. Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни - ч. 1 ст. 438 КК України”, - розповіли в пресслужбі прокуратури області.
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