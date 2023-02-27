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У Дніпропетровській області пролунали вибухи: в ОВА розповіли про атаку дронів

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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У Дніпропетровській області пролунали вибухи: в ОВА розповіли про атаку дронів

Фото: ТСН.ua

Росіяни атакували область ймовірно іранськими дронами.

У Дніпропетровській області ввечері, 27 лютого, пролунали вибухи. У регіоні вдалось знищити два російських дрони

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Вибухи, які чули жителі області, - це робота ППО. ПвК "Схід" знищено 2 ворожі БПЛА", - йдеться у повідомленні. 

Повітряне командування "Схід" повідомило, що регіон ймовірно атакували іранські Shahed. Наразі точна інформація про це встановлюється. 

"Сьогодні ввечері потивником застосовано ударні БПЛА, імовірно Shahed, в зоні відповідальності ПвК "Схід". Під час удару силами і засобами зенітних ракетних військ знищено два ворожі БПЛА в Дніпровському районі", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Хмельницькому сьогодні вночі, 27 лютого, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Через російські удари загинуло двоє рятувальників. 

Загалом в ніч на 27 лютого російська армія атакувала Україну дронами, 11 з 14 вдалось збити, повідомив Генеральний штаб. 

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Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1364
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