У Дніпропетровській області пролунали вибухи: в ОВА розповіли про атаку дронів

Росіяни атакували область ймовірно іранськими дронами.
У Дніпропетровській області ввечері, 27 лютого, пролунали вибухи. У регіоні вдалось знищити два російських дрони.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вибухи, які чули жителі області, - це робота ППО. ПвК "Схід" знищено 2 ворожі БПЛА", - йдеться у повідомленні.
Повітряне командування "Схід" повідомило, що регіон ймовірно атакували іранські Shahed. Наразі точна інформація про це встановлюється.
"Сьогодні ввечері потивником застосовано ударні БПЛА, імовірно Shahed, в зоні відповідальності ПвК "Схід". Під час удару силами і засобами зенітних ракетних військ знищено два ворожі БПЛА в Дніпровському районі", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Хмельницькому сьогодні вночі, 27 лютого, під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Через російські удари загинуло двоє рятувальників.
Загалом в ніч на 27 лютого російська армія атакувала Україну дронами, 11 з 14 вдалось збити, повідомив Генеральний штаб.
Читайте також:
- Зеленський закликав союзників прибрати "авіаційне табу" після чергової атаки України іранськими дронами
- Нічна атака дронами Києва та області: всі подробиці
- Нічна атака Києва: ворог обстрілював столицю баражуючими боєприпасами Shahed, що відомо