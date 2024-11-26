У Дніпропетровській області російські безпілотники атакували енергетиків: деталі обстрілу

У Дніпропетровській області російські безпілотники атакували енергетиків.

Про це повідомили у ДТЕК.

Стало відомо, що під час проведення ремонтних робіт на електромережах поблизу зони бойових дій, працівники стали мішенню для ворожих дронів. Один із безпілотників скинув вибухівку поруч з автомобілем ремонтної бригади.

"На щастя, енергетики встигли знайти укриття і залишились цілими", - йдеться у повідомленні.

Також у ДТЕК розповіли, що незважаючи на постійну загрозу, енергетики продовжують свою важливу роботу, аби забезпечити електропостачання навіть у таких небезпечних умовах.

Нагадаємо, під час нічного удару по Тернополю російські безпілотники знищили енергетичну інфраструктуру, що спричинило відключення електрики. Місто частково відновило світло, працює на резервних генераторах. Відновлено водопостачання, каналізацію та частково опалення.

Читайте також: