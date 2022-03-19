У Дніпропетровській області затримали чотирьох підозрюваних у співпраці з окупантами

У Дніпропетровській області затримали чотирьох підозрюваних у співпраці з окупантами

Зокрема, затримані активно листувалися з громадянами Росії.

Потягом двох останніх днів, 17 та 18 березня, у Дніпрі та області поліцейські виявили чотирьох осіб, які можуть бути причетні до диверсійно-розвідувальної діяльності.

Про це повідомили у відділі комунікації Національної поліції.

Зокрема, 17 березня у Дніпрі затримали підозрілого чоловіка, який мав в салоні автомобіля два мільйони гривень. Крім того, в його телефоні виявили переписку з російськими громадянами та соцмережі з пропагандою країни-агресорки.

Крім того, у Кривому Розі правоохоронці затримали двох осіб. У них вилучили планшет військовослужбовця, карти Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей, комплекти російської форми, тимчасове посвідчення військовослужбовця з печаткою Російської Федерації.

Напередодні у місті Синельникове під час перевірки автомобіля поліцейські виявили, що чоловік займався торгівлею на біржевих інтернет-платформах, зареєстрованих на території ворожої країни. Крім того, українець активно листувався з росіянами у месенджерах та додатках.

Зазначається, що всіх чотирьох затриманих правоохоронці передали працівникам Служби безпеки України.

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