У Дніпропетровській області затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у роботі на спецслужби РФ

У Дніпропетровській області затримали трьох чоловіків, яких підозрюють у роботі на спецслужби РФ

Вони, зокрема, агітували за зміну державного кордону України.

Протягом минулої доби у Дніпропетровській області затримано трьох чоловіків, яких підозрюють у шпигунстві.

Про це повідомили 12 березня у Національній поліції України.

Правоохоронці затримали чоловіків у Дніпрі та Синельниковому. Зазначається, що затримані можуть бути причетні до підривної діяльності на користь спецслужб російської федерації.

Двоє чоловіків активно агітували за зміну державного кордону України та перехід на бік Російської Федерації. Крмі того, мешканця Синельниківського району підозрюють у причетності до диверсійно-розвідувальної діяльності.

Всіх трьох передали Службі безпеки України для перевірки та подальшого розслідування.

Як повідомлялося раніше, Служба безпеки України викрила п'ятьох шпигунів, які працювали на користь Росії. Серед них є як громадяни України, які зрадили державу, так і громадяни Росії, яка розпочала війну.

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