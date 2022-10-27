У "ДНР" готують чергову партію ув'язнених для мобілізації і відправки на передову - Генштаб

У так званій "ДНР" підконтрольна Кремлю "влада" почала готувати чергову партію ув'язнених для відправки на фронт.

Про це під час брифінгу 27 жовтня розповів заступник начальника Головного управління Генерального штабу Збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов.

"У так званій "ДНР" готують чергову партію ув'язнених для мобілізації. Так, згідно наказу Пушиліна (ватажок "ДНР" Денис Пушилін), відбудеться призов понад 300 засуджених осіб, які відбувають покарання у так званій "службі виконання покарань міністерства юстиції ДНР", - повідомив він.

Водночас, у "ЛНР" через зростання напруги серед населення ватажок Леонід Пасічник звільнив від призову студентів усіх форм навчання. Проте демобілізувати студентів планують не раніше, ніж за два місяці, коли їх вдасться замінити новомобілізованими, додав Громов.

Нагадаємо, що в Росії також триває так званий рекрутинг в'язнів до приватних військових компаній (ПВК). Займається цим особисто "кухар Путіна", засновник ПК "Вагнер" Євген Пригожин, який наразі влаштував турне по російських в'язницях та таборах.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. За даними Міноборони України, станом на середину жовтня в Росії мобілізували 200 тис. осіб.

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