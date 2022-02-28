У "ДНР" передумали примусово мобілізувати чоловіків: ватажок терористів зробив заяву

У "ДНР" обіцяють, що більше не будуть мобілізувати місцевих жителів.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін, який напередодні нападу РФ оголосив примусову мобілізацію, 28 лютого заявив про призупинення військової мобілізації через начебто виконання її цілей.

Про це заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін в ефірі одного із пропагандистських телеканалів.

За його словами, мовляв, бойовики вже забрали потрібну їм "кількість тих напрямків, на які і була націлена мобілізаційна кампанія". Голова ДНР додав, що терористична влада має намір зайнятися "гуманітарною складовою".