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У "ДНР" передумали примусово мобілізувати чоловіків: ватажок терористів зробив заяву

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У "ДНР" передумали примусово мобілізувати чоловіків: ватажок терористів зробив заяву

Associated Press

У "ДНР" обіцяють, що більше не будуть мобілізувати місцевих жителів.

Ватажок бойовиків "ДНР" Денис Пушилін, який напередодні нападу РФ оголосив примусову мобілізацію, 28 лютого заявив про призупинення військової мобілізації через начебто виконання її цілей.

Про це заявив ватажок "ДНР" Денис Пушилін в ефірі одного із пропагандистських телеканалів.

За його словами, мовляв, бойовики вже забрали потрібну їм "кількість тих напрямків, на які і була націлена мобілізаційна кампанія". Голова  ДНР додав, що терористична влада має намір зайнятися "гуманітарною складовою". 

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 18:00 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 150
  • бойові броньовані машини - понад 70
  • гармати - 50
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4500 вбитими та пораненими (1500 вбитих і 3000 поранених)

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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