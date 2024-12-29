У додатку "Армія+" запустили функцію виходу із СЗЧ: як скористатись

Процес максимально простий і займає лише 5 хвилин. Кожен етап супроводжується сповіщенням у додатку із поясненням подальших дій.
В застосунку "Армія+" тепер можна сформувати цифровий рапорт і повідомити про своє бажання повернутися на службу після самовільного залишення часини.
Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.
"Процес максимально простий і займає лише 5 хвилин. Після подання рапорту запускається чіткий механізм, який регламентує всі етапи повернення – від оформлення документів до відновлення виплат. Кожен етап супроводжується сповіщенням у додатку із поясненням подальших дій", – зазначають у ТЦК.
Поетапність дій:
- Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує дані в рапорті. Військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до відділу ВСП. Там оформлять документи, зроблять припис і допоможуть дістатися до однієї із 17 військових частин із затвердженого списку.
- Командир військової частини має 72 години для відновлення грошового забезпечення та соцгарантій.
- Після повернення військовий зможе за необхідності перевестися до іншої частини — подати рапорт на зміну місця служби також можна через "Армія+".
Нагадуємо, що Міністерство оборони просить Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки відтермінувати строки підготовки законопроєкту про умови демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану до 18 березня 2025 року.
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