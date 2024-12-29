У додатку "Армія+" запустили функцію виходу із СЗЧ: як скористатись

Процес максимально простий і займає лише 5 хвилин. Кожен етап супроводжується сповіщенням у додатку із поясненням подальших дій.

В застосунку "Армія+" тепер можна сформувати цифровий рапорт і повідомити про своє бажання повернутися на службу після самовільного залишення часини.

Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК та СП.

"Процес максимально простий і займає лише 5 хвилин. Після подання рапорту запускається чіткий механізм, який регламентує всі етапи повернення – від оформлення документів до відновлення виплат. Кожен етап супроводжується сповіщенням у додатку із поясненням подальших дій", – зазначають у ТЦК.

У "Армія+" запустили функцію виходу із СЗЧ. / Фото: Полтавський обласний ТЦК та СП

Поетапність дій:

Головне управління Військової служби правопорядку (ВСП) отримує дані в рапорті. Військовослужбовець має 24 години, щоб прибути до відділу ВСП. Там оформлять документи, зроблять припис і допоможуть дістатися до однієї із 17 військових частин із затвердженого списку. Командир військової частини має 72 години для відновлення грошового забезпечення та соцгарантій. Після повернення військовий зможе за необхідності перевестися до іншої частини — подати рапорт на зміну місця служби також можна через "Армія+".

Нагадуємо, що Міністерство оборони просить Комітет ВР з питань нацбезпеки, оборони і розвідки відтермінувати строки підготовки законопроєкту про умови демобілізації військовослужбовців під час воєнного стану до 18 березня 2025 року.