У Докучаєвську ЗСУ знищили склад ворога з провіантом – Братчук

І тепер окупанти будуть менше їсти, іронізує речник Одеської ОВА.

У Докучаєвську на Донеччині Збройні сили України знищили склад ворога з провіантом.

Про це повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

Він нагадав анекдот, коли приходить злий росіянин додому і каже сину, що горілка подорожчала. На це син питає: тепер ти, батьку, будеш менше пити? А у відповідь чує: "Ні, тепер ти, синку, будеш менше їсти".

"І тепер окупанти будуть менше їсти. Наші хлопці у Докучаєвську влучним ударом - я не знаю з чого стріляли, але влучно – знищили цілий склад окупантського провіанту. Не знаю, чи горілка є (у ворога – ред.), а провіанту точно немає. Бояришник вам у починку. Геть з України, москаль некрасивий і голодний", - прокоментував Братчук.

Нагадаємо, військовий експерт Олександр Коваленко заявив, що після того, як Росія завдала ударів по об'єктах української енергосистеми, Києву саме час розпочати розробку плану із завдання превентивних ударів по РФ.

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