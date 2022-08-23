"У домовині нафарбована така": Мережу спантеличили фото з похорону Дар’ї Дугіної, яка "повністю згоріла"

Мережу спантеличили фото з похорону Дар’ї Дугіної, яка "повністю згоріла".

Її обличчя, судячи з оприлюднених фото, підозріло добре збереглося після того, як тіло жінки нібито згоріло настільки, що його неможливо було ідентифікувати на місці вибуху.

Про це пише Telegram-паблік "Оперативний ЗСУ".

"Дугіна ж наче в автівці горіла?! А в домовині нафарбована така", - йдеться у підписі під світлинами.

Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, російське видання Mash писало, що "тіло водія Land Cruiser Prado неможливо ідентифікувати на місці, воно цілком згоріло. Попередньо встановлено, що це жінка".

Водночас у коментарях юзери зазначали, що були фото, на яких видно, що жінку відкинуло вибуховою хвилею з машини на тротуар, тому насправді тіло не обгоріло.

Нагадаємо, автомобіль доньки російського "філософа" Олександра Дугіна, якого називають ідеологом "руского міра" та соратником Путіна, вибухнув на підмосковній трасі 20 серпня. 29-річна Дар’я Дугіна загинула на місці.

За словами очевидців, у машині мав перебувати і сам Дугін, але останньої миті він пересів до іншого автомобіля.

За традицією, ФСБ заявила, що до цієї гучної справи причетні українські спецслужби, а виконавицею нібито стала 43-річна українка, яка приїхала до Росії зі своєю донькою та від липня відстежувала Дугіну. За даними пропагандистів, українка разом із донькою після вбивства начебто виїхала до Естонії.

Водночас радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк запевнив, що Київ не причетний до загибелі Дар'ї Дугіної. "Наголошую, що Україна, безумовно, до цього не має стосунку, тому що ми не кримінальна держава, якою є Російська Федерація, і тим більше не терористична держава", - сказав він, додавши, що вбивство доньки Дугіна є свідченням боротьби за владу та вплив різних угруповань усередині РФ.

Читайте також: