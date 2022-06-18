У Донецькій області мати-колаборантка здала свого сина, який служить у ЗСУ, в полон росіянам

Колишня депутатка Покровської селищної ради Мангушського району на Донеччині Анжела Клименко перейшла на бік окупантів та очолила один із так званих гуманітарних штабів "Єдиної Росії".
Зрадниця також брала участь в організації псевдореферендуму на Донбасі 2014 року.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Але найголовніше те, що жінка зрадила власного сина. "Її син – військовослужбовець ЗСУ. Вона власноруч здала власного сина в полон окупантам. МраZота найвищого ступеня", – написав Андрющенко.
Нагадаємо, маріупольські депутати від партії “Опозиційна платформа — За життя” (“ОПЗЖ”) надавали інформаційну підтримку окупаційній ворожій армії, фактично коригуючи вогонь, яким було знищено критичну інфраструктуру міста, що призвело до гуманітарної катастрофи.
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