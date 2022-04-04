У Донецькій області окупанти накрили вогнем 7 населених пунктів: є загиблі та поранені

У Донецькій області окупанти накрили вогнем 7 населених пунктів: є загиблі та поранені

Війська РФ стріляли з реактивних систем залпового вогню Град.

Російські окупанти обстріляли сім населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, школа, дитсадок. Є загиблі, поранені мирні мешканці, серед яких діти.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Донецької області.

Поліція проінформувала, що під вогнем окупантів перебували Маріуполь, Авдіївка, Торецьк, Красногорівка, Мар’їнка, Георгіївка, Шуми. Правоохоронці зазначили, що війська РФ обстрілювали міста з реактивних систем залпового вогню Град, танків, артилерійських установок, стрілецької зброї.

Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо,що армія Російської Федерації обстріляла евакуаційний автобус в тимчасово окупованій Балаклії Харківської області.

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