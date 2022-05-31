У Донецькій області піротехніки за добу виявили 31 одиницю вибухонебезпечних предметів

У Донецькій області піротехніки за добу здійснили сім залучень на території Бахмутського, Волноваського, Краматорського та Покровського районів. Виявили 31 одиницю вибухонебезпечних предметів.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, під час обстеження території піротехніки виявили два реактивних снаряда, а також 29 одиниць кумулятивних осколкових бойових елементів. Підрозділи обстежили площу у 0,85 гектар.
“Загалом, з 24 лютого здійснено 518 залучень та виявлено понад 4100 вибухонебезпечних предметів”, - підкреслили у ДСНС України.
Нагадаємо, що за добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів Донецької області. Є вбиті та поранені.
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