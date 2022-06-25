У Донецькій області росіяни масово обстрілюють населені пункти: загинуло троє людей, є поранені

У Донецькій області росіяни масово обстрілюють населені пункти: загинуло троє людей, є поранені

У Донецькій області 23-25 червня російські окупанти обстрілювали населені пункти.

Через це загинуло троє людей, ще 4 отримали поранення. Крім того росіяни зруйнували житлові будинки, цивільну інфраструктуру та автомобілі людей.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Росіяни за два дні обстріляли м. Українськ, а також с. Хромове Бахмутського району, с. Уманське Ясинуватського району, с. Максимільянівка Мар'їнського району, с. Костянтинівка, с. Іванівка та смт Гостре Покровського району.

"Через обстріли окупантами м. Авдіївки, м. Красногорівки, м. Бахмуту, с. Званівка та смт Південне троє громадян загинуло, ще чотирьох – поранено. Крім того, окупаційні війська стріляли з РЗСВ "Град" по селищам Первомайське та Карлівка", - йдеться у повідомленні.

Також окупанти знищили житлові будинки, об'єкти інфраструктури та автомобілі місцевих жителів.

Прокуратура відкрила 17 кримінальних проваджень проти окупантів.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала агента російських спецслужб у Мукачевому.

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