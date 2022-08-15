У Донецькій області росіяни поранили двох рятувальників: один із них у реанімації

На Донеччині під час ліквідації пожежі внаслідок повторного ворожого обстрілу, поранено двох рятувальників.

Один із поранених працівників ДСНС, якому 26 років, перебуває у важкому стані у реанімації.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Черговий акт звірства від російських покидьків. Під час ліквідації пожежі, внаслідок повторного ворожого обстрілу, поранено двох рятувальників", - йдеться в повідомленні.

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Як уточняється, 14 серпня о 18:06, під час гасіння пожежі покрівлі складської будівлі, яка виникла внаслідок обстрілу м. Білицьке Донецької області, стався повторний обстріл, в результаті чого отримали поранення пожежні-рятувальники 97 ДПРЧ 19 ДПРЗ Юрій Фесун 1981 р.н. та Юрій Мінаков 1996 р.н.

Вночі молодшого сержанта служби цивільного захисту Юрія Мінакова ушпиталили до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І.І. Мечникова реанімобілем. Наразі він перебуває в реанімації, стан важкий.

Юрій Фесун перебуває в травматологічному відділенні лікарні інтенсивного лікування м. Добропілля, Покровського району Донецької області. Стан задовільний.

Нагадаємо, за добу на Донеччині окупанти вбили двох цивільних і ще 10 людей поранили.

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