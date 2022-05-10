У Донецькій області російські окупанти спалили 100-річний паровий млин, що пережив дві світові війни

У Нью-Йорку, що у Донецькій області, внаслідок обстрілів російських окупантів згоріла історична пам'ятка - паровий млин, що пережив дві світові війни.

Ворог не припиняє обстріли Торецька, селищ Залізне та Нью-Йорк.

Про це у зведенні Донецької обласної військової адміністрації станом на ранок 10 травня.

Зокрема, у Нью-Йорку внаслідок обстрілів 9 травня згоріла одна з небагатьох історичних пам'яток - паровий млин Петера Дікка, який пережив дві світові війни. Відповідне відео, на якому горить будівля опублікувала журналістка Гаяне Авакян.

"У Нью-Йорку догоряє німецька спадщина Сходу України. Паровий млин Петера Діка, який побудували тут на початку минулого століття", — зазначила вона.

Крім того, тривають важкі бої поблизу Лиману, в районі м. Мар'їнка та с.Новомихайлівка. У Мар'їнці зафіксовані значні руйнування цивільної інфраструктури, однак задокументувати пошкодження неможливо через постійні обстріли.

В Авдіївці звечора та сьогодні зранку — артилерійські обстріли, прямі влучання у багатоповерхівки. Вночі — два авіаційні удари. Зараз обстріли продовжуються.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 76-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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