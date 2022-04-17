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У Донецькій області українські десантники збили ворожий безпілотник "Орлан-10": фото

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У Донецькій області українські десантники збили ворожий безпілотник "Орлан-10": фото

Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Ціна одного такого БПЛА складає близько 100 тисяч доларів.

У Донецькій області українські десантники збили російський ворожий безпілотник "Орлан-10".

Про це 17 квітня повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Українці продовжують успішно "приземляти" російські БПЛА. Так, на Донеччині Січеславські десантники вполювали багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс, "Орлан-10". Може здатися - дрібниця. Але ціна одного такого безпілотника складає близько 100 тисяч доларів США", - йдеться у повідомленні.

© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
© Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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