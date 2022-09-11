У Донецькій області від обстрілів окупантів загинули десятеро людей

Протягом 10 вересня від обстрілів російських окупантів загинули десятеро жителів Донеччини, ще 19 людей отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Від обстрілів окупантів загинули четверо людей у Покровську, троє у Красногорівці, двоє у Бахмуті та одна людина у Райгородку.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну на Донеччині загинули 831 людей, 2072 — отримали поранення. Точну кількість загиблих та поранених у Волновасі та Маріуполі встановити неможливо.

Раніше президент Володимир Зеленський наголосив, що вся Донецька область буде вільна - всі силові структури працюють над поверненням миру до звільнених міст.

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